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        Haberler Televizyon Bedriye Kılıç kaybında yeni gelişme! Son dakika: Kıskançlık mesajı detayı ortaya çıktı! Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son durum

        Bedriye Kılıç kaybında yeni gelişme! Son dakika: Kıskançlık mesajı detayı ortaya çıktı

        Bedriye Kılıç kaybında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında irdelenen şüpheli kayıpta ortaya çıkan kıskançlık mesajı detayı şüphe oklarını yeniden eşi Tayfun Kılıç üzerine çevirdi. Peki, Bedriye Kılıç'a ne oldu? Bedriye Kılıç bulundu mu? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:38
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        • 1

          Konya Akşehir'de kaybolan ve iki ayı geçgin süredir kendisinden haber alınamayan Bediye Kılıç'ın akıbeti kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybında ortaya çıkan kıskançlık mesajı detayı ise genç kadının şüpheli kaybında şüphe oklarını bir kez daha eşi Tayfur'a çevirdi. Peki, Bedriye Kılıç'a ne oldu? Bedriye Kılıç bulundu mu? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          BEDRİYE KILIÇ OLAYININ DETAYLARI

          Konya Akşehir'de 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz günü kayboldu. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın anlatımına göre genç adam, kiraz hasadından dönüşte kıskançlık nedeniyle eşi Bedriye Kılıç'la tartışma yaşadı. Evlerinin önüne gldiklerinde ise Tayfur Kılıç, b,naya girengenç kadını eve almadı. Eve giren Tayfur Kılıç bir süre sonra dışarı çıktığında eşini kapının önünde bulamadı. Genç kadından bu tarihten sonra haber alamayan ailesi ise Bedriye Kılıç'ın buolunması için Müge Ankı ile Tatlı Sert programına başvuur yaptı. Ailein programa çımasıyla olay Tükiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti.

          ŞÜPHENİN ODAĞINDA GENÇ KADININ KOCASI VAR!

          Uzun süredir İŞKUR üzerinden beklediği işe girmesi ve ardından ertesi gün kaybolması ve çocuklarına olan düşkünlüğü nedeniyle genç kadının kendi iradesiyle gitme ihtimalini en düşğe indiriyor. Öte yandan genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı kurması genç kadının kaybıyla ilgili şüpheleri eşinin üzerine çevridi.

        • 3

          "DERİN KUYUDAN CESET ÇIKTI" DEDİ İDDİASI

          Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ın, genç kadının kaybı sonrasında dediği iddia edilen "Ben bir şey yaptıysam otopside çıkar!" sözleri dikkat çekti. Öte yandan canlı yayına bağlanan bir izleyici, Tayfur sahoşken arkadaşlarına "Yakında Çimendere'deki kuyudan ceset çıkacak!" dediğini iddia etti. Tayfur Kılıç bu iki iddiayı reddetse de tanıkların anlattıkları üzerindeki şüpheleri artırmaya devam ediyor.

          KISKANÇLIK MESAJI DETAYI

          Bedriye Kılıç'ın kendisine iş bulması için irtibata geçtiği Sfer Aslan'a içki içerken attığı çekindiği fotoğrafları attığı ortaya çıktı. Fotoğtraf atılan kişinin eşi ise Bedriye Kılıç'ın yengesini arayarak mesajdan duyduğu rahatsızlığı aktardı. Yaşanan gelişme sonrası ise Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur'un kıskançlık nedeniyle Bedriye Kılıç'a bir zarar verme ihtimali üzerinde duruluyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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