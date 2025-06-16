Bedelli askerlik ücreti değişiyor! 2025 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuranlar, mevcut ücretle bedelli askerlik yapma hakkı kazanacak. Ancak, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başvuru yapanlar, yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.