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        Haberler Bilgi Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?

        Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Temmuz ayı için geri sayım sürerken, bedelli askerlik ücreti gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz bedelli askerlik ücretine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 23:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:29
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        • 1

          Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak duyurulmuştu. Bedeli askerlik ücretinde zam oranı temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarının ardından belli olacak. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

          Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

          E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

          Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.

        • 5

          YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

          2019: 31.343 TL - 33.230 TL

          2020: 35.054 TL - 37.070 TL

          2021: 39.788 TL - 43.151 TL

          2022: 56.506 TL - 80.064 TL

          2023: 104.084 TL - 122.351 TL

          2024: 182.609 TL - 217.871 TL

          2025 (Ocak): 243.013 TL

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