BEDAŞ çalışma (Mesai) saatleri 2025: BEDAŞ vezneleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BEDAŞ veznelerinin açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra hafta sonu açık olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği konulardan biridir. Açılımı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bilinen BEDAŞ’ın çalışma saatleri ve açık olduğu günler vatandaşların işlerinin aksamaması için sıklıkla arattığı konulardır. Peki BEDAŞ hafta sonu çalışıyor mu? Konu hakkında bilgi almak için yazının devamını okuyabilirsiniz…

BEDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

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BEDAŞ çalışma saatleri 2025 yılına girilmesiyle birlikte merak edilen konulardan biri olmuştur. BEDAŞ yaklaşık 5 milyon aboneye hizmet vermektedir. BEDAŞ Bölge Müdürlükleri Avcılar, Sefaköy, Bayrampaşa ve Çağlayan’da bulunmaktadır. BEDAŞ bölge müdürlüklerinin çalışma saatleri sabah 08.30 ile akşam 18.00 arasındadır. Ayrıca BEDAŞ personelleri saat 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle molasına çıktığı için kapalı olur.

BEDAŞ MESAİ SAATLERİ

BEDAŞ çalışma saatleri işlerinin aksamadan ilerlemesini isteyen kişiler tarafından sıklıkla aratılan bir konudur. BEDAŞ çalışma saatleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arasındadır. BEDAŞ personellerinin öğle molaları ise 12.30 ile 13.30 saatleri arasında olur. BEDAŞ hafta sonu hizmet vermemektedir.

BEDAŞ VEZNELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Peki BEDAŞ vezneleri kaçta açılıyor? BEDAŞ vezneleri sabah saat 08.30 açılır. Bu saatten önce gelmeniz halinde herhangi bir şekilde hiçbir işleminiz gerçekleştirilemez. İşlemlerinizin aksamadan ilerlemesi için çalışma saatlerine özen göstererek davranmanız önemlidir. Bu sayede işlemlerinizi kısa bir süre içerisinde ve düzgün bir şekilde halletmeniz mümkün olur.

BEDAŞ VEZNELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

BEDAŞ veznelerinin açılış saatleri gibi kapanış saatleri de diğer merak edilen konulardan biridir. Peki BEDAŞ vezneleri kaçta kapanıyor? BEDAŞ vezneleri akşam saat 18.00 kapanır. Bu saatten sonra gelmeniz halinde hiçbir işleminiz gerçekleştirilememektedir. İşlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için bu saatten önce BEDAŞ veznelerinde olmanız önemlidir. Çalışma saatleri içerisinde işlemlerinizi yaptıramamanız halinde işlemlerinizi bir sonraki iş gününde yaptırmanız gerekmektedir.

BEDAŞ ÖĞLE ARASI SAATİ BEDAŞ öğle arası saati de vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan bir diğeridir. Pek çok kişi tarafından merak edilen BEDAŞ öğle saatleri 12.30 ile 13.30 saatleri arasında olmaktadır. Ancak öğle saatlerinde bazı değişiklikler de olabilir. BEDAŞ personellerinin öğle araları bir saat sürer. İşlerinizin akmaması için mümkün olduğu kadar erken gelmeniz önemlidir. Aksi halde işleriniz öğle molasından sonraki bir zamana sarkabilir ve aksayabilir. Bu nedenle işlerinizin aksamasına engel olmak adına bu duruma dikkat etmelisiniz. BEDAŞ CUMARTESİ AÇIK MI? “BEDAŞ cumartesi açık mı?” sorusu hafta içi işlemlerini yaptırmak için fırsat bulamamış olan veya çeşitli nedenlerle işlemlerini yaptıramayan kişilerin merak ettiği bir konudur. Hayır, BEDAŞ cumartesi günleri açık değildir. Bu nedenle işlerinizin aksamaması için bu konuya dikkat etmeniz önemlidir. Aksi halde işlemlerinizi bir sonraki iş gününe ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak BEDAŞ’ın kaçak tahsilat veznesi cumartesi günleri de hizmet verir. Cumartesi günleri sabah 09.00 ile 17.00 arasında kaçak tahsilat veznesi hizmet vermeye devam etmektedir. Öğle molaları ise 12.30 ile 13.30 saatlerinde olur. BEDAŞ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? “BEDAŞ hafta sonu çalışıyor mu?” sorusunun cevabı işlerinin aksamasından çekinen kişilerin merak ettiği bir konudur. Hayır, BEDAŞ hafta sonu hizmet vermemektedir. Ancak şirket abonelerine Müşteri Operasyon ve Destek Merkezleri, BEDAŞ 186 mobil uygulaması, resmi internet adresi, ALO 186 çağrı merkezi, e-mail adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden arıza, aydınlatma ve çeşitli teknik işlemler ile ilgili destek sunmaya devam eder. BEDAŞ HİZMETLERİ NELERDİR? Peki BEDAŞ hizmetleri nelerdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu ise BEDAŞ’ın sunduğu hizmetlerdir. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ÇAĞLAYAN 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ yaklaşık olarak 150 kişilik personel hizmet vermektedir. BEDAŞ tarafından hizmetler; • Bölge Müşteri Fen Mühendisliği • Bölge Enerji Talepleri Değerlendirme Mühendisliği • Bölge Dağıtım Müşteri Hizmetleri • Bölge Kayıp Kaçak Tahsilat Koordinatörlüğü • Dilekçe başvuruları

Dilekçe başvurularında daha hızlı sonuç almak isterseniz başvurularınızı 186 çağrı merkezinden yapmanız önerilir.

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