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        Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntülendi

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntülendi. Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilen Ebru Avşar, konuyla ilgili açıklama yaptı; "Şahsı asla tanımıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:51
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntüledi.

        Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna giden Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadının eşlik ettiği iddia edildi.

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        Barış Alper Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilen Ebru Avşar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Ebru Avşar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Dünden beri mesaj alıyorum, söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Ben sadece valeden arabamı bekliyordum. Şahsın ismini de sizden duydum.”

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        #Barış Alper Yılmaz
        #galatasaray

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