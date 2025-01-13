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        Haberler Gündem Güncel Bazı BUDO seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bazı BUDO seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:42
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        Bazı BUDO seferleri iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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