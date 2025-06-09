Bayrampaşa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bayrampaşa ilçesinde O-3 karayolu hal yolunda seyreden Fatih K. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak, yeşil alana düştü.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

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Kazada otomobilin sürücüsü Fatih K. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ağır yaralanan Fatih D. ve İslam Y. ile hafif yaralanan Aytaç E. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sürücü Fatih K'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.