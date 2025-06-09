Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bayramın son günü hava nasıl olacak? 9 Haziran Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        9 Haziran Pazartesi hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

        Kurban Bayramı'nda son güne girilirken, bayramın son günü hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Haziran ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 9 Haziran Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 00:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: bayramın son günü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerin ise açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. Peki, "Bayramın son günü hava nasıl olacak?" İşte 9 Haziran Pazartesi yurt geneli hava durumu tahminleri...

        • 2

          BAYRAMIN SON GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

        • 3

          İSTANBUL 18°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 22°C, 34°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANKARA 16°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Habertürk Anasayfa