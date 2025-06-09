BAYRAMIN SON GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .