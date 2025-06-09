9 Haziran Pazartesi hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda son güne girilirken, bayramın son günü hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Haziran ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 9 Haziran Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: bayramın son günü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerin ise açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. Peki, "Bayramın son günü hava nasıl olacak?" İşte 9 Haziran Pazartesi yurt geneli hava durumu tahminleri...
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BAYRAMIN SON GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .
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İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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