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        Haberler Bilgi Gündem Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? 6 Haziran Cuma hava durumu: Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Haziran Cuma hava durumu

        Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, 6 Haziran Cuma günü birçok ilde sıcak hava etkili olacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bayramın ilk gününe denk gelen 6 Haziran'da hava durumu araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren artış gösteriyor. İşte 6 Haziran Cuma il il hava durumu raporu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:59
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2025 Cuma günü için açıklamalar yaptı. Kurban Bayramı tatiline denk gelen bu günde özellikle il il hava durumu tahminler araştırılıyor. Peki, 6 Haziran Cuma İzmir, Ankara, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte bugün yurt genelinde hava durumu raporu...

        • 2

          6 HAZİRAN CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin’in iç kesimleri ile bu akşam Edirne'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL 18°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 21°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          ANKARA 15°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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