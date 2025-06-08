Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı? Kurban Bayramı sonrası okullar açılacak mı?

        Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran Pazartesi yarın okul var mı?

        Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinin sonuna gelinirken öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih 2024-2025 MEB takvimi ile netleşti. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı’nın devamı olan 10-11-12-13 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmadı. Bu sebeple bayram tatili süresi yalnızca 4,5 gün olacak. Kamu çalışanları 10 Haziran Salı günü mesaiye başlayacak. Kurban Bayramı'nın sonuna gelinirken gözler okulların açılış tarihine çevrildi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bayram sonrası derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı?

        • 2

          9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

          6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

          Bu nedenle, 9 Haziran Pazartesi günü tüm kamu kurumlarıyla birlikte okullar da kapalı olacak.

        • 3

          BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.

          İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

          Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa