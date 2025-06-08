Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı’nın devamı olan 10-11-12-13 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmadı. Bu sebeple bayram tatili süresi yalnızca 4,5 gün olacak. Kamu çalışanları 10 Haziran Salı günü mesaiye başlayacak. Kurban Bayramı'nın sonuna gelinirken gözler okulların açılış tarihine çevrildi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bayram sonrası derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı?