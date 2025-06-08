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        Haberler Bilgi Gündem Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ders var mı? Kurban Bayramı sonrası okullar açılacak mı?

        Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran Pazartesi bugün okul var mı?

        Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinin sonuna gelinirken öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih 2024-2025 MEB takvimi ile netleşti. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:49
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        • 1

          Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı’nın devamı olan 10-11-12-13 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmadı. Bu sebeple bayram tatili süresi yalnızca 4,5 gün olacak. Kurban Bayramı'nın sonuna gelinirken gözler okulların açılış tarihine çevrildi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bayram sonrası derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ders var mı?

        • 2

          9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

          6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

          Bu nedenle, 9 Haziran Pazartesi günü tüm kamu kurumlarıyla birlikte okullar da kapalı olacak.

        • 3

          BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.

          İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

          Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.

        • 5
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