6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.