6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle birçok vatandaş, bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, belediyeler tarafından yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte, bayramda toplu taşıma ile ilgili güncel gelişmeler...
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6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, bayram ziyaretleri yapmayı planlayan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Geçmiş bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım imkânı, bu yıl da benzer bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi ulaşım araçlarının bayram tarifesini merakla bekliyor. Peki, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, 2025 yılı Kurban Bayramı’na özel toplu taşıma durumu hakkında son bilgiler...
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Bayram boyunca metro hatları ücretsiz hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca metrobüsler ücretsiz hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Marmaray ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA FÜNİKÜLER ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca Taksim-Kabataş füniküleri ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nda tramvaylar ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Başkentray'ın ücretsiz olacağı açıklandı.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşlar 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.