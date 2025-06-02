6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
6-9 Haziran arasında idrak edilen Kurban Bayramı kapsamında akraba ziyareti yapmak için toplu taşıma kullanacak vatandaşlar toplu taşımanın durumunu merak ediyor. Bu zamana kadar Kurban Bayramı kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının bu yılki tarifesi araştırılıyor. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, toplu taşımada son durum...
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6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı dolayısıyla, sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda bayramlarda ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmuş olması, bu yıl da benzer bir uygulamanın olup olmayacağı yönündeki araştırmaları artırdı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının tarifesini yakından takip ediyor. Peki, 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, toplu ulaşımla ilgili güncel gelişmeler...
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Bayram boyunca metro hatları ücretsiz hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca metrobüsler ücretsiz hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Marmaray ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA FÜNİKÜLER ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca Taksim-Kabataş füniküleri ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nda tramvaylar ücretsiz olacak.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Başkentray'ın ücretsiz olacağı açıklandı.
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6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşlar 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.