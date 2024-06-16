Bayramda PTT Kargo açık mı? 16-19 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?
Kurban Bayramı dolasıyla pek çok kurum kapalı olurken PTT kargo çalışma durumu araştırılıyor. Uzun süredir kargo bekleyen veya kargolarını iletecek olan vatandaşlar , çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayramda teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. Peki Bayramda PTT Kargo açık mı? 16-19 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım var mı?
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Bayramda PTT kargo açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı’nın ilk gününde kargo bekleyenler PTT kargo çalışıyor mu merak ediyor. Normalde bayramlarda PTT kargo kapalı olurken Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.
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KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek.
Kargolar 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…
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YURTİÇİ, MNG, SÜRAT VE DİĞER KARGOLAR AÇIK MI?
Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler.
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