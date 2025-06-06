Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri
Bu yıl Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Bu noktada bayram süresince zincir marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Bayram alışverişi için markete gidecek olan kişiler "Bayramda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte, 6-7-8-9 Haziran 2025 Bayramda marketlerin çalışma saatleri...
- 1
Bu yıl Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram alışverişi için markete gidecek olan kişiler bayramda marketlerin çalışma durumu hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin saat kaçta açılıp kapandığı merak konusu oldu. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte bayramda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler…
- 2
2025 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market şubeleri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2 günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.
Bayramın 3. günü olan 8 Haziran 2025 Pazar günü ise müşterilerine kapılarını açacak ve normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
- 3
BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Bayramda A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl zincir marketler, bayramın ilk gününde kapalı olup hizmet vermemişti.
Zincir marketlerin kesin çalışma saatleri için ilgili marketin müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek yararlı olacaktır.
-
- 4
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
- 5
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.
- 6
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.
-
- 7
MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros'un çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak Migros marketler 09:00 - 22:00 saatleri arasında çalışmaktadır.