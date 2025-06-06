Bu yıl Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram alışverişi için markete gidecek olan kişiler bayramda marketlerin çalışma durumu hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin saat kaçta açılıp kapandığı merak konusu oldu. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte bayramda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler…