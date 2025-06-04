Haziran ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilen derecede artış meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek, meteorolojik koşulları değerlendirerek bayramda beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Tek, "İstanbul'da bayramda açık ve sıcak bir hava var. İstanbul'da bayramda hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Sıcaklık değerleri yaklaşık 30 dereceleri buluyor. Yer yer sıcaklık değerleri rüzgar sirkülasyonunun az olduğu iç kesimlerde 35 derecelere kadar çıkacak gözüküyor ama bulunduğumuz nokta itibariyle sahil kesimlerinde en yüksek sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında olacak gözüküyor.

İstanbulluların en çok mağdur olduğu durum gece sıcaklıklarını düşük olması ve kuzeyde rüzgarların esiyor olması gece hissedilen sıcakları da aşağıya çekmiş vaziyetteydi. Geçtiğimiz haftalarda gece sıcaklıkları 14 dereceler civarındayken bayramda sıcaklıklar gece sıcaklıkları 18 dereceye kadar çıkmış olacak.

"YAĞMUR VE YAĞIŞ YOK"

Sıcakların arttığını belirten Tek, “İstanbul'da yağmur yok, yağış yok. Güneşi bolca görüyor olacağız. Sahil kesimleri biraz daha rahatlatıcı olacak gözüküyor. İç kesimlerde sıcaklığı biraz daha fazla hissedeceğiz. Hatta bu sıcaklık değerleriyle bunalacağız diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"SICAKLIK HER GÜN ARTACAK"

Tek, "Bayramın içerisinde aslında giderek artan bir sıcaklık değerleri var. Öncelikle bayramın üçüncü günü biraz daha sıcaklık değerleri yükseliyor. Sıcaklık değerleri birinci gününde 28 dereceden 30 dereceler civarında olurken ikinci gününde 32- 33 derecelere hatta üçüncü gününde 34-35 derecelere kadar çıkıyor. Bayramın dördüncü gününde sıcaklık değerleri yine 30 derecelerin üzerinde olacak. İstanbul için gözüküyor" dedi.

"2024'E KIYASLA DAHA AZ 3-4 SICAK HAVA DALGASI BULUNUYOR"

Tek şöyle devam etti: “Artık küresel iklim değişikli kaynaklı olarak gittikçe daha sıcak havaları yaşamaya başladık. 2023 yılında 3-4 tane sıcak hava dalgası gördük. 2024 yılında yaklaşık 5 tane sıcak hava dalgası gördük. Ama 5 sıcak hava dalgası uzun solukluydu. 10 gün süren oldu, bir hafta gün süren oldu, 2-3 gün süren oldu. 2024 küresel anlamda da zaten en sıcak yıldı. Ülkemiz de küresel anlamda bu sıcaklıktan etkilendi. Bu zamana kadar ölçülmüş en yüksek değerler 2024 yılında ülkemizde de ölçüldü ve çok sıcak bir yaz geçirdik. Ama 2025 yazına baktığımızda 2024 yazından ona göre kıyasla daha az 3-4 sıcak hava dalgası bulunuyor. 2023'e göre ise biraz daha fazla sıcak hava dalgasına maruz kalacağımızı işaret ediyor. Bunları iklim modellerimizin sonuçlarına göre söylüyoruz."

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"SICAK HAVA DALGALARI TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA"

Adil Tek, “Bu sıcak hava dalgalarında ay ay olarak da değerlendirebiliriz. Örneğin haziran ayında yaz ayların içerisinde çok sıcak hava beklentimiz yok. Biraz daha haziran ayı mevsim normalleri civarında. Zaman zaman üstüne çıksa da genel de mevsim normalleri üzerinde geçecek gözüküyor. Ama Temmuz ve Ağustos aylarında anometreler yani sapmalar sıcaklıklardaki artış biraz daha yukarı çıkmaya başlıyor. Şuan ki iklim tahminlerimize göre sıcak hava dalgalarını daha çok Temmuz ve Ağustos ayında göreceğiz. Bu 2024'e göre biraz daha az, 2023'e göre biraz daha fazla olacağı gözüküyor.

Tabii ki sıcak hava dalgalarının yurdun iç kesimlerinde bunaltıcı hava çok fazla etkili olmasa da sıcaklığı çok fazla yükseltecek. Ama kıyı kesimlerde özellikle Marmara ve İstanbul'la birlikte Marmara, Ege kıyıları veya Akdeniz kıyılarında bunaltıcı havayı çok daha fazla göreceğiz. Sadece bu yaz için söyleyemeyiz. Bundan sonraki süreçte de sıcak hava dalgalarını daha sık görüyor olacağız. Daha sonra 2026, 2027, 2028 yazlarında da sıcak hava dalgaları sayıları gittikçe artıyor olacak gözüküyor.

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"YURT GENELİNDE BAYRAMDA HAVA SICAK"

Bayramı yurt genelinde de değerlendiren Tek, “Bayramı genel olarak ülke bazında değerlendirirsek bayramın ilk günü ülke genelinde genelde yağışsız diyebiliriz ama sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bayramın 1'inci günü öğleden sonraki saatlerde yağış var.

Yine 2'inci günde aynı yerlerde öğleden sonraki saatlerde yağış var. Üçüncü, dördüncü gün ise yurt genelinde tamamen yağış yok.

Batı bölgeleri için tamamen açık, sıcak bir hava var. Mevsim normalleri değerleri üzerine çıkıyor sıcaklıklar. Akdeniz'de 30-35 dereceleri, iç kesimlerde yine 34 dereceleri yine özellikle Ege'de Aydın civarında 36 derecelerin üzerine çıkan sıcaklıklar var. Yani yurt genelinde bayramda hava sıcak" dedi.

"DENİZ SUYU SICAKLIKLARI DENİZE GİRİLECEK VAZİYETE GELDİ"

Deniz suyu sıcaklıklarından bahseden Tek, “Bu arada deniz suyu sıcaklıklarından bahsetmek istiyorum. Özellikle Akdeniz'in deniz suyu sıcaklıkları artık 20 derecelerin üzerine çıkmış vaziyette. Akdeniz'de 22 ile 25 derece arasında bir sıcaklık var. Ege'deki sıcaklıklar 20-22 derece arasında değişiyor.

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Marmara'da ise deniz suyu sıcaklıkları 18 ile 20 dereceleri arasında. Artık deniz suyu sıcaklıkları denize girilecek gelmiş vaziyette. Karadeniz'de ise biraz daha serin bir deniz suyu sıcaklığı var. 16 ile 18 derece arasında değişen deniz suyu sıcaklıkları var. Bu tatile gidecekler açısından, deniz kıyılarına gidip serinlemek isteyenler açısından Akdeniz çok uygun Ege'de girilebilecek seviyede, Marmara ve Karadeniz biraz daha serin diyebiliriz ama yine de denize girilebilir.

Bayram da yağış yok, yollar düzgün. Şöyle ki yüksek sıcaklıktan dolayı asfaltlarda biraz yumuşama olabilir. O yüzden de yola çıkacak olanların, seyahat edecek olanların bu sıcaklığı göz önünde bulundurarak araçların lastiklerinin kaymalarının önüne geçmek için çok fazla sürat yapmamalarında fayda var diyelim" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMDA HAVALAR GÜZEL GİDECEK"

Sahilde balık tutmaya gelen Kazım Ekinci, “Havalar güzel. Bayramda' da burada oluruz. Balık tutmaya devam edeceğiz. Havalar ısınmaya başladı, yaz geldi. Oldukça sıcak, mutluyuz. Bu şekilde bayramı güzel geçirmeye çalışacağız. Bayramı büyük ihtimal İstanbul'da geçireceğiz. Kurban keseceğiz. Bayramda havalar güzel gidecek görünüyor" dedi.

"SICAK HAVANIN BAYRAMDA TADINI ÇIKARACAĞIZ"

Sıcak havaları İstanbul'da değerlendireceğini belirten Emin Parlak, “Bayramda İstanbul'dayız. Bir yere gitmeyeceğiz. Kurbanımızı burada keseceğiz. Sıcak havaları burada değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'da havalar güzelleşmeye başladı. Bu sıcak havanın bayramda tadını çıkaracağız. İstanbul'da bayramda herkes köyüne gidiyor yavaş yavaş. İstanbul boşaldığı zaman biz de bayramda İstanbul'da güzel bir şekilde gezeriz diye düşünüyoruz. Bu da bizim gezmemiz olur. Havalar güzel. Havaların bizim için bayramda ısınması artı tabii. Sıcak havaları zaten bekliyorduk. Artık yeter yani üşüdük. Isınmaya başlayalım artık" dedi.