Kurban Bayramı'na az bir süre kala "Bayram tatilinde hangi yollar ve köprüler ücretsiz oalcak?" sorusu gündeme geldi. 2022 yılının ikinci bayramını tatil yaparak değerlendirmek isteyenler bayramda ücretli ve ücretsiz yollar ve köprüleri araştırıyor. Bir televizyon programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak yollara ilişkin açıklamalarda bulundu.