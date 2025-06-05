Bayramda borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Buna göre bayram tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Bu süre zarfında Borsa İstanbul çalışma saatleri 2025 yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul takas tarihleri…