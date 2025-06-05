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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT ve havale yapılıyor mu?

        Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT-havale yapılır mı?

        Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayan bayram tatili süresince kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu noktada kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, şubelere gitmeden önce ''Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Para transferi yapmak isteyenler ise havale ve EFT işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, bayramda bankaların çalışma saatleri 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:13
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        • 1

          Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Buna göre bayram tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Bu süre zarfında banka çalışma saatleri 2025 merak konusu oldu. Para transferi yapmak isteyen kişiler, bayramda havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ederken kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ''6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT ve havale yapılır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

        • 2

          BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

          Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

          Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

          Buna göre bankalar, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde hizmet vermeyecek. Yani Kurban Bayramı boyunca kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak.

        • 3

          BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayacak olup 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

          Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre bankalar, 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        • 4

          BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?

          EFT farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez.

          Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Kurban Bayramı sona erdikten sonra 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.

        • 5

          BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?

          Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.

        • 6

          BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?

          FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Kurban Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler.

        • 7

          RESMİ TATİL TARİHLERİ 2025

          Kurban Bayramı Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

          Kurban Bayramı 1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

          Kurban Bayramı 2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

          Kurban Bayramı 3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

          Kurban Bayramı 4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

          Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

          Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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