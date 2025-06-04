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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda AVM'ler açık mı? 7-8-9 Haziran bayramda alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

        AVM çalışma saatleri 2025: Bayramda AVM'ler açık mı?

        Kurban Bayramı tatili kapsamında alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Bilindiği gibi, 5 Haziran Perşembe günü idrak edilen arefe günü öğle saatlerinde kamu kurumlarında tatil başlarken, özel sektör ve AVM'lerin çalışma durumu gündeme geldi. Bayram alışverişi yapmak isteyenler, AVM'lerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:40
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        • 1

          Kurban Bayramının resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle bayram yoğunluğunun yaşandığı AVM’lerde çalışma saatlerinin değişip değişmediği sorusu sıkça yöneltiliyor. İşte bayramda AVM çalışma saatleri hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

          Bayramın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü birçok AVM'nin öğle saatlerinde, genellikle 12.00 veya 13.00’te açılması bekleniyor.

        • 3

          Bayramın ikinci gününden itibaren ise AVM’lerin büyük çoğunluğu normal çalışma saatlerine, yani 10.00 – 22.00 aralığına dönmesi bekleniyor.

        • 4

          AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

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