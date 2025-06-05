Bayramda ailece izlenebilecek birbirinden eğlenceli filmler

5. TENENBAUM AİLESİ (2001)

Royal Tenenbaum ve karısı Etheline, uzun yıllardır ayrı yaşamaktadırlar. Tenenbaum çiftinin Chas, Richie ve Margot isimli üç yetişkin çocukları vardır ve her biri ayrı birer deha olan çocukların üçü de ilk gençlik yıllarında önemli başarılar elde etmişlerdir. Ancak Tenenbaum kardeşlerin gençlik yıllarındaki bu başarısı fazla uzun sürmemiş, başarı pırıltıları kısa sürede yerini başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına bırakmıştır. “The Royal Tenenbaums” bu ailenin soğuk bir kış gününde yıllar sonra beklenmedik bir şekilde yeniden biraraya gelişinin öyküsünü komedi biçiminde anlatıyor.

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