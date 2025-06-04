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        Haberler Bilgi Gündem Bayram ve arifede eczane ve hastaneler açık mı? 5-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı arefesinde nöbetçi eczane ve acil açık mı?

        5-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı arifesinde eczane ve hastaneler açık mı?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, arife günü ve bayram süresince hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil kapsamına giren Kurban Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerinde geçici düzenlemeler yapılıyor. Bu süreçte acil servisler hizmet vermeye devam ederken, poliklinik hizmetlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, 5-9 Haziran tarihleri arasında eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:54
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        • 1

          Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar arife ve bayram günü eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık kuruluşlarının mesai saatlerinde geçici olarak değişikliğe gidiliyor. Peki, 5-9 Haziran arife ve Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          5-9 HAZİRAN ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          Kurban Bayramı resmi tatili, 5-9 Haziran arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde eczaneler kapalı olduğundan, ilaç teminleri nöbetçi eczaneler üzerinden yapılacak.

        • 3

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

          Kurban Bayramı boyunca eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          5-9 HAZİRAN ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA HASTENELER AÇIK MI?

          Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hastaneler kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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