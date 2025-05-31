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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kurban Bayramı ve arefe günü PTT ve kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında bayram, 5 Haziran arefe günü saat 13.00'te başlayarak 9 Nisan Pazartesi gününe kadar sürecek. Peki Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:16
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        • 1

          Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe günü olduğu için, kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo gibi kargo firmaları, arefe ve bayram süresince hizmet verip vermeyecekleri araştırılıyor. Peki, bayramda ve Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar

        • 2

          BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI 2025?

          Bayram tatili resmi olarak 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak. 4.5 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 5 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

          Kargoların Pazartesi günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 10 Mayıs salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

          KARGOLAR AREFE GÜNÜ DAĞITIMA ÇIKACAK MI?

          Kargolar, 5 Haziran yarım gün açık olurken bayram günleri ise tam gün kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

        • 3

          Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

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