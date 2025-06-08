Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kalırken, bayram süresince kapalı olan; bankalar, eczaneler, hastaneler, noterlerin açılacığa tarih merak konusu oldu. Peki, "Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler ne zaman açılacak? Bayram ne zaman bitecek?" İşte Kurban Bayramı tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterlerin hizmet vermeye başlayacağı tarih...