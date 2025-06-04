Bayram tatilcileri yola çıkıyor! Düzce gişelerde hareketlilik var!

Kurban bayramı tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

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ANKARA YÖNÜ AKICI YOĞUN Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

DÜZCE GEÇİŞİNDE HAREKETLİLİK VAR REKLAM AA'daki habere göre otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.

DAHA FAZLA YOĞUNLUK BEKLENİYOR Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

BOLU DAĞI KESİMİNDE ULAŞIM NORMAL Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.