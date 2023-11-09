Bayern Münih Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kendi evinde oynadığı ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı ekip, Bayern Münih deplamanında puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Peki, "Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izleme ekranı...