Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Giriş: 10.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:33
Bayburt'ta Şingah Mahallesi Sefa Sokak'taki evinin önünde kamyonetle geri manevra yapan A.D, aracın arkasında durduğu için fark etmediği 3 yaşındaki oğlu E.A.D'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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