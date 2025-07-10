Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geri manevra yaparken çocuğunu ezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta Şingah Mahallesi Sefa Sokak'taki evinin önünde kamyonetle geri manevra yapan A.D, aracın arkasında durduğu için fark etmediği 3 yaşındaki oğlu E.A.D'ye çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa