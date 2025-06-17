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        Haberler Gündem Bayburt merkezli 13 ilde tarihi eser ve izinsiz kazı operasyonu - Güncel haberler

        Bayburt merkezli 13 ilde tarihi eser ve izinsiz kazı operasyonu

        Bayburt merkezli 13 ilde düzenlenen tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı operasyonunda, gümüş işlemeli kemerler, takı eşyaları, sikke ve objeler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:22
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        13 ilde tarihi eser ve izinsiz kazı operasyonu
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        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 13 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait gümüş işlemeli 4 kemer, üzeri işlemeli gümüş ibrik, 2 takı eşyası, Doğu Roma dönemine ait 10 sikke ve objeler ele geçirildi.

        Aramalarda ayrıca çeşitli ülkelere ait sahte olduğu değerlendirilen 2 bin 583 banknot, tabanca ve 47 tabanca fişeği bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheliye ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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