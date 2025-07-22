Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten kas şov
'Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı, spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Kaslı görüntüsüyle beğeni topladı
Giriş: 22.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:55
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulundu. Oyuncunun kaslı fiziğiyle dikkat çektiği kareler, hayranlarından tam not aldı.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ