Batman Petrolspor: 1 - Altınordu: 1 | MAÇ SONUCU
2. Lig Beyaz Grup play-off 3. tur rövanş maçında Batman Petrolspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak finale yükselen taraf oldu.
Giriş: 26.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:48
2. Lig Beyaz Grup play-off 3. tur rövanş maçında Batman Petrolspor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip 30. dakikada Mert Çapar'la öne geçerken; konuk takım 85. dakikada Hüseyin Bulut'la (p) eşitliği yakaladı.
Toplam skorda Batman Petrolspor 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu - HT Spor Youtube
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ