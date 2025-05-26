Batman Petrol Spor - Altınordu maçı Canlı İzle
2. Lig play-off 3. tur rövanş maçları nefesleri kesecek... Batman Petrol Spor sahasında Altınordu ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan İzmir temsilcisi bu avantajla sahaya çıkıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig play-off 3. tur 1-0'ın rövanşında Batman Petrol Spor sahasında Altınordu ile kozlarını paylaşacak. Konuk takımın 1 gollük avantajı bulunurken; ev sahibi ekip de taraftarlarının desteğiyle son ana kadar şansını kovalamak istiyor.
20.00 Batman Petrol Spor - Altınordu (HT Spor Youtube)
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Sembol Oranı: 30000
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Digitürk: Kanal 75
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