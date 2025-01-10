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        Haberler Gündem Güncel Batman'da kaçak balık avına 12 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Batman'da kaçak balık avcılığı yapan kişiye 12 bin lira ceza

        Batman'da, kaçak balık avcılığı yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 835 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:12
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        Batman'da kaçak balık avına 12 bin lira ceza
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        Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, jandarma ekiplerinin de desteğiyle su ürünleri avcılığının düzenlenmesi amacıyla Malabadi Köprüsü mevkiindeki baraj gölünde kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı.

        Denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye 12 bin 835 lira idari para cezası uygulandı.

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        Denetimlerde tespit edilen toplamda 4300 metre uzunluk ve 600 kilo ağırlığındaki hayalet ağ da toplanarak imha edildi.

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        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #kaçak balık avcılığı
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