Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Batıda toz taşınımına dikkat! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Batıda toz taşınımına dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerde ise yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 35°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Sağanak Yağış 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 24°

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının da artmaya devam etmesi bekleniyor.

        Yurdun batı kesimlerinde de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Habertürk Anasayfa