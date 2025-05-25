Batıda toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 23° Ankara Güneşli 32° İzmir Kısmen Güneşli 35° Antalya Kısmen Güneşli 33° Trabzon Güneşli 24° Bursa Sağanak Yağış 31° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Kısmen Güneşli 24°

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının da artmaya devam etmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA