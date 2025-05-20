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        Haberler Gündem Güncel Başörtülü öğrenciye 'Karabaş' dedi, açığa alındı | Son dakika haberleri

        Başörtülü öğrenciye 'Karabaş' dedi, açığa alındı

        Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından 'Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:37
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        Başörtülü öğrenciye 'Karabaş' dedi, açığa alındı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde iddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşından kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘Önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı.

        Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.

        Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Karabaş’ ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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