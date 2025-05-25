Basketbolda 17. Avrupa kupası Fenerbahçe'den!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu. Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.