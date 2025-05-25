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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Basketbolda 17. Avrupa kupası Fenerbahçe'den! - Basketbol Haberleri

        Basketbolda 17. Avrupa kupası Fenerbahçe'den!

        Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de şampiyon olmasıyla birlikte Türk basketbolu Avrupa'daki 17. kupasını kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:45
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        • 1

          Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

        • 2

          Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu. Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

        • 3

          Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle Türk basketbolu, Avrupa kupalarındaki 17. kupasına kavuştu. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe Beko da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

          Böylece erkeklerde Anadolu Efes'in 3, Fenerbahçe'nin 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın 3, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir defa Avrupa kupası şampiyonluğu oldu.

        • 4

          Fenerbahçe, 17 kupanın 6'sını Türkiye'ye getiren kulüp olmayı başardı. Kadınlarda 4 Avrupa kupası bulunan Fenerbahçe'nin, erkeklerde de kupa sayısı 2'ye çıktı.

          Bu sezon Türkiye'ye kazandırılan iki kupayı da Fenerbahçe elde etti. Kadın takımı Süper Kupa'yı alırken, erkek takımı Avrupa Ligi zaferini elde etti.

        • 5

          SON 8 SEZONDA 4. ZAFER

          Türk basketbolu, Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son 8 yılda 4. kez şampiyon oldu.

          2017'de Fenerbahçe, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken, 2025'te de yine Fenerbahçe bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattı.

        • 6

          JASIKEVICIUS TARİHE GEÇTİ

          Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.

          2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.

        • 7

          Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.

        • 8

          MIKE JAMES KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

          Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini yine sonlandıramadı.

          Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, 4. kez yer aldığı bu organizasyonda bu kez finalde yenilgi yaşadı.

        • 9

          F.BAHÇE İLE OLYMPIAKOS TARAFTARLARI ARASINDA GERGİNLİK

          Pota arkası tribününde yan yana oturan Fenerbahçeli ve Olympiakoslu taraftarlar arasında tartışma çıktı.

          İki taraftar grubu da birbirleri aleyhine tezahüratlar yapınca, pota arkası tribününde arbede yaşandı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, taraftarların olduğu bölüme, sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile gitti. Başkan Ali Koç, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar o bölgeden ayrılmayarak, taraftarın yanında durdu.

        • 10

          Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

          Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı.

          Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.

        • 11
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