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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turları Antalya'da oynanacak - Basketbol Haberleri

        Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turları Antalya'da oynanacak

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 eleme turnuvasına da Antalya ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:47
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        Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin eleme turu karşılaşmaları Antalya'da oynanacak.

        FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvalarda 6'şar takım mücadele edecek.

        Bu takımlardan 4'ü çeyrek final oynayacak, 2 ekip ise yarı finalde dahil olacak.

        Eleme turnuvalarını birinci bitiren takımlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

        Üçüncü turnuvada yer alacak Aliağa Petkimspor, 17 Eylül'de Hollanda ekibi Heroes den Bosch ile çeyrek finalde karşılaşacak.

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