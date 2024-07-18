Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turları Antalya'da oynanacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 eleme turnuvasına da Antalya ev sahipliği yapacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin eleme turu karşılaşmaları Antalya'da oynanacak.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvalarda 6'şar takım mücadele edecek.
Bu takımlardan 4'ü çeyrek final oynayacak, 2 ekip ise yarı finalde dahil olacak.
Eleme turnuvalarını birinci bitiren takımlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
Üçüncü turnuvada yer alacak Aliağa Petkimspor, 17 Eylül'de Hollanda ekibi Heroes den Bosch ile çeyrek finalde karşılaşacak.