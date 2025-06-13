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        Haberler Gündem Güncel Başkentte yaşlılar ücretsiz tren kullanabilecek | Son dakika haberleri

        Başkentte yaşlılar ücretsiz tren kullanabilecek

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 62-64 yaş aralığındaki kişilerin EGO Genel Müdürlüğünün işlettiği raylı sistemleri belli saatlerde ücretsiz kullanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:16
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        Başkentte yaşlılar ücretsiz tren kullanabilecek
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        ABB Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGOya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

        Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğünce duyurulacağı belirtildi.

        Oturumda, Kalecik Belediye Başkanlığına nakdi yardım yapılmasına, ABB ile Kilis Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları da oy birliğiyle kabul edildi.

        Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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