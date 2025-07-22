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        Haberler Gündem Güncel Başkentte 61-64 yaş arası toplu taşımayı bu saatlerde ücretsiz kullanacak | Son dakika haberleri

        Başkentte 61-64 yaş arası toplu taşımayı bu saatlerde ücretsiz kullanacak

        Başkentte 61-64 yaş aralığındaki kişiler, yapılan saat güncellenmesiyle, toplu taşıma araçlarını 10.30-15.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 00:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:54
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        Başkentte toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar
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        EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her yıl belirlenen ücreti ödeyerek, EGO ve özel halk otobüslerinden belirli saat aralıklarında ücretsiz faydalanabilen 61-64 yaş grubu vatandaşlara yönelik uygulamada saat güncellemesine gidildiği bildirildi.

        Bu kapsamda, söz konusu yaş aralığındaki vatandaşların EGO otobüsleri, özel halk otobüsleri, Metro ve ANKARAY hatlarından 10.30-15.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanabileceği aktarılan açıklamada, uygulamanın 25 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

        Açıklamada, özellikle çalışanlar ve öğrencilerin mevcut uygulamaya yönelik saat değişikliği taleplerinin dikkate alındığı belirtilerek, saat güncellemesine ilişkin hazırlanan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek ve oy birliğiyle kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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