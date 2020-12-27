Sağlık hele ki göz sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle sorunları uzman bir hekimin tespit etmesi ve hastalığa uygun ilaçlı ya da cerrahi tedavi gibi güvenli bir yöntem varken, evde kendi tahminlerinizle hareket edip alternatif tedavi yöntemleri uygulamanız doğru olmayacaktır. Bu tip durumlarda kesinlikle bir uzmana başvurmalısınız.