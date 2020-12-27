Göz sağlığıyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar, bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selim Demir, herhangi bir riski yokmuş gibi görünen bir başkasının gözyaşına dokunmanın bile tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.
Öyle ki Doç. Dr. Demir, "Başka birinin gözyaşını silmek, eğer o kişinin gözünde mikrop varsa size bulaşmasına neden olabilir. Yakın zamanlı çalışmalara göre Covid virüsü de gözyaşına geçebilmekte ve bu yolla başka bir kişiye bulaşma riski taşımaktadır" diye konuştu. Doç. Dr. Demir, göz sağlığına dair bilinmesi gerekenleri anlattı.
SARIMSAK VE ÇAY DEMİYLE TEDAVİ OLMAZ
Bazı kişiler göz sağlığıyla ilgili yaşadıkları problemleri ciddiye almayarak kendi yöntemleriyle sorunları bertaraf etmeye çalışırlar. Gözde arpacık çıktığında sarımsak sürmek, kızarıklık ya da mikrobik durumlardan çay demiyle tampon yapmak gibi...
Sağlık hele ki göz sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle sorunları uzman bir hekimin tespit etmesi ve hastalığa uygun ilaçlı ya da cerrahi tedavi gibi güvenli bir yöntem varken, evde kendi tahminlerinizle hareket edip alternatif tedavi yöntemleri uygulamanız doğru olmayacaktır. Bu tip durumlarda kesinlikle bir uzmana başvurmalısınız.
Göze çay uygulaması, arpacık hastalarının sık uyguladıkları bir tedavi olup bu hastaların kısmen fayda görmesinin sebebi sıcaklıktır. Arpacık yağ bezlerinin iltihabı olduğu için sıcak uygulamak, yağı yumuşatıp dışarı çıkmasına olanak sağlar.
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