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        Haberler Gündem Güncel Özkan: İzmir'de şu an taksiye ihtiyaç yok | Son dakika haberleri

        Başkan Özkan'dan T ve S plaka ihalelerine tepki: İzmir'de şu an taksiye ihtiyaç yok

        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme gelen S ve T plaka ihalelerine tepki gösterdi. Özkan, "İzmir'de şu an taksiye ihtiyaç yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:20
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        Özkan: İzmir'de şu an taksiye ihtiyaç yok
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        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme gelen S ve T plaka ihalelerine tepki gösterdi.

        Yaklaşık 1 hafta önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME Teknik Kurul Toplantısı'nda, T ve S plakalar için plaka artırımıyla ilgili bir konunun gündeme geldiğini ifade eden Başkan Özkan, "Biz bunun şu an için ihtiyaç olmadığını nedenleriyle birlikte aktardık. Yazılı olarak da gerekçelerimizi ilettik" dedi.

        Özkan, "Biz İzmir Şoförler Odası olarak, 2020 ile 2025 yılları arasında 'İzmir'in gerçekten bir taksi ihtiyacına var mı? Nüfus artışına paralel olarak bir ihtiyaç mı?' diye bilimsel bir çalışma yaptırdık. Türkiye'de ilk kez biz böyle bir çalışmaya imza attık" diye konuştu.

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        Çalışmalar neticesinde İzmir'de öngörülen 130'a yakın bir taksi ihtiyacının belirlendiğini hatırlatan Özkan, "2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bu rapor doğrultusunda taksi sayısını arttırmayla ilgili bir konu ortaya koydu. Biz de çalışma yaptırdık. 'İzmirlinin ihtiyacıdır' dedik. 2022 yılında açılan ihale sonucunda oy birliğiyle bu ihale gerçekleşti. 96 tanesi T plaka olarak ihaleyle İzmir trafiğine katıldı" şeklinde konuştu.

        İzmir'de belirli bölgelerde taksi dolmuşların bulunduğunu ve bu taksi dolmuşların talep ettiklerinde T plakaya dönüşebiliyor olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, şöyle konuştu:

        "Bu hakkı kullanarak bugün itibariyle ya 3 ya da 4 adet araç kalmıştır. Bu süreç içerisinde de 135'e yakın araç taksi dolmuştan T'ye geçtiği için istenilen ihtiyacın üzerinde bir T plakası şehre verilmiştir. Sabah ve akşam saatlerinde zaman zaman duraklarda İzmirli halkımız taksi bulamamaktan şikâyetçi olabilirler. Fakat bunun sorumlusu biz taksicilerin sayısının eksikliğinden değil, trafikteki yoğunluğu, fiziki yolların açılmamasından dolayı meydana gelen trafik sıkışıklığından dolayı kaynaklanan bir ihtiyaç."

        Araçların doluluk ve boşluk oranlarını görebildiklerini söyleyen Başkan Özkan, "Şu an itibariyle yüzde 63 ticari taksi T plakası boş. Yüzde 29 da şu an hareket halinde, içerisinde müşteri olan bir taksi sayısı var. Bu da bizim gerekçelerimizin doğruluğunun bir ispatı. Biz boşuna hayır demiyoruz. Gerekçelerimizle, oranlarımızla konuşuyoruz. Bir şehirde taksi ihtiyacını nasıl ölçersiniz? Dünya ve Avrupa standartlarında da belirlenmiş bir doluluk-boşluk oranları vardır. Taksilerin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olduğu zaman 'bu şehirde ihtiyaç var' anlamına geliyor. İzmir'de şu an taksiye ihtiyaç yok. İzmir trafiğinin daha rahat akmasını sağlayacak yeni yolların yapılmasıyla akışın sağlanması gerekiyor. Bunlar yapılırsa müşteriler istediği an taksiye ulaşabilecek duruma gelecek" dedi.

        İzmir'in değil bütün Türkiye'de korsan taksiciliğin büyük bir sorun olarak en başta geldiğine değinen Özkan, İzmir Valiliği öncülüğünde denetimlerin arttırıldığının da altını çizdi. Özkan, "İzmir'de hissedilebilir derecede korsanla, son bir buçuk aydan beri mücadele vardır. Bunun meyveleri de alınmaktadır. Çünkü bizim ekmeğimizi haksız yere paylaşmak isteyenlere devletin ağırlığının ve gücünün ne olduğu gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

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