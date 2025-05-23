Başkan Arslan'dan "Taşköprü Sarımsağı" uyarısı

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip olan "Taşköprü Sarımsağı"nın dünyaca ünlü bir sarımsak haline geldiğini söyledi.

"Taşköprü Sarımsağı"nın temmuz ayında hasat edilmeye başlandığını hatırlatan Arslan, hasat öncesi piyasaya sürülen sarımsaklara karşı tüketicileri uyardı.

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Başkan Arslan, "Temmuz öncesi satışa sunulan sarımsaklar gerçek Taşköprü Sarımsağı değil. Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen Taşköprü Sarımsağımız, sadece aromasıyla değil, kalitesi ve uzun raf ömrüyle de fark yaratmaktadır. Temmuz ayı gelmeden piyasaya sürülen ürünlerin bu değeri temsil etmediğini vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Gerçek ürünün korunması ve üreticimizin emeğine sahip çıkılması adına bu uyarıyı yapmayı görev biliyoruz" dedi.

Arslan, Taşköprü Sarımsağı'nın hem ekonomiye hem de Türkiye'nin marka değerine katkı sağladığını belirtti.