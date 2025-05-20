Başkale'de "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi
Van'ın Başkale ilçesinde, Başkale Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali"nde başarılı olan öğrencilere ödül verildi
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Van'ın Başkale ilçesinde, Başkale Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi.
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Festivalin açılışını yapan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak ve İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.
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Öğrencileri yaptıkları çalışmadan dolayı kutlayan Erdoğan, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini güçlendiren festivalin önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.
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Emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve organizasyon ekibine teşekkür eden Erdoğan, etkinlik kapsamında başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.
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Festivalde öğrencilerin bilişim, yenilenebilir enerji, çevre koruma ve mesleki teknoloji alanlarında geliştirdiği yenilikçi projeler sergilendi.
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