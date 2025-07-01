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        Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?

        Basit usul, Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan özel bir muhasebe ve vergi ödeme sistemidir. Küçük ölçekli esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı gibi işletmeler için tasarlanmış bu sistem, standart defter tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, işlemlerin basit ve pratik bir şekilde takip edilmesini sağlar. Basit usule tabi mükellefler, gelir vergisi ve katma değer vergisi (KDV) yönünden belirli avantajlar elde ederler. Bu haber metninde basit usulün ne olduğu, hangi şartlarda uygulanabileceği ve basit usule tabi mükellefin kimler olduğu detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:49
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        Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir?
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        Basit Usul Nedir?

        Basit usul, küçük işletmelerin muhasebe ve vergi işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu usulde mükellefler, karmaşık defter tutmak yerine daha sade belgelerle işlemlerini kayıt altına alır. Ayrıca, gelir vergisi ve KDV beyannamesi vermek gibi yükümlülüklerde kolaylıklar sağlanır. Basit usule tabi mükellefler, genellikle yıllık ciro ve iş hacmi belirli sınırların altında olan küçük işletmelerden oluşur.

        Basit Usule Tabi Mükellef Kimdir?

        Basit usule tabi mükellef, Türkiye’de vergi mevzuatına göre belirlenen şartlara uyan ve basit usulden faydalanma hakkı bulunan gerçek kişi işletmeleridir. Bunlar çoğunlukla küçük ölçekli esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösterir.

        Basit Usule Tabi Olma Şartları Nelerdir?

        Basit usulden yararlanmak için mükelleflerin şu şartları taşıması gerekmektedir:

        Yıllık İş Hacmi (Ciro) Sınırı Basit usule tabi olabilmek için işletmenin bir önceki takvim yılında elde ettiği toplam hasılatın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen üst sınırı aşmaması gerekir. 2025 yılı için bu sınır genellikle 900.000 TL civarındadır. Eğer ciro bu sınırı geçerse, mükellefler gerçek usule geçmek zorundadır.

        Faaliyet Alanı Basit usul genellikle ticari faaliyetlerde bulunan küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârlar için uygulanır. Ancak bazı sektörlerde basit usule tabi olma imkanı yoktur (örneğin, büyük ölçekli sanayi işletmeleri).

        İşyeri Sayısı Mükellefin birden fazla işyeri varsa, toplam cirosu bu sınırı aşmamalıdır.

        Daha Önceki Vergi Kayıtları Vergi kaydı yeni olanlar veya daha önce basit usule tabi olanlar, şartları taşıdıkları sürece basit usulden faydalanabilir.

        Diğer Koşullar

        Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine aykırı durumların olmaması,

        Belirli bir meslekte veya ticari faaliyette bulunması.

        Basit Usulün Sağladığı Avantajlar

        Basit Defter Tutma Basit usule tabi mükellefler, yevmiye defteri, kebir defteri gibi karmaşık defterler tutmak zorunda değildir. Sadece basit işletme defteri veya gelir gider cetveli tutabilirler.

        Vergi Beyannamesi Kolaylığı Gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler, kazançlarını basit usule göre hesaplayarak beyan ederler.

        KDV Muafiyeti veya İndirim Kolaylığı Belirli durumlarda KDV mükellefi olmayabilir veya KDV istisnasından yararlanabilirler. Bazı durumlarda KDV hesaplama ve beyanı daha basit şekilde yapılır.

        Denetim ve Cezalarda Kolaylık Basit usule tabi işletmeler, daha az bürokratik denetime tabidir ve bazı ceza oranları daha düşüktür.

        Basit Usulün Dezavantajları

        Yıllık ciro sınırını aşan işletmelerin zorunlu olarak gerçek usule geçmesi gerekir.

        Bazı ticari avantajlardan (örneğin KDV iadesi) faydalanamayabilirler.

        Daha büyük ve karmaşık işletmeler için uygun değildir.

        Basit Usulden Çıkma Durumu

        Eğer mükellefin iş hacmi bir yıl içinde belirlenen ciro sınırını aşarsa, takip eden yıl zorunlu olarak gerçek usule geçer ve kapsamlı defter tutma ve vergi beyannamesi verme yükümlülüğü doğar.

        Basit usul, küçük işletmelerin vergi yükümlülüklerini kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. Yıllık ciro sınırı ve diğer şartları taşıyan esnaf ve küçük işletmeler, basit usulden faydalanarak muhasebe işlemlerini pratik hale getirebilir. Ancak iş hacmi büyüyen işletmelerin gerçek usule geçmesi zorunludur. Basit usule tabi mükellefler, vergi mevzuatında belirlenen hak ve sorumluluklar çerçevesinde hareket ederek kolaylık ve avantajlardan yararlanabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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