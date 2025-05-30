BASE’in 2025 edisyonu için son başvuru tarihi 15 Haziran

Her yıl, ülkenin dört bir yanından, farklı disiplinlerde sanat eğitimi almış yeni mezunların yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2025 edisyonu için başvurular devam ediyor.

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Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları, tekstil, mimarlık, görsel iletişim ve diğer ilgili bölümlerden 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında mezun olmuş olan veya yıl sonuna kadar mezun olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık.

Başvurular www.base.ist web sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran.

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Mezuniyetten profesyonel sanat hayatlarına geçişlerinde yeni mezunlara destek olmayı, onlara eşit görünürlük ve bağlantılar kurma fırsatı sunarak kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonunu taşıyor.

BASE geçmiş 8 yılda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1000 yeni mezunun üretimlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.

SANAT DÜNYASINDAN DEĞERLİ İSİMLER JÜRİDE BASE bu yıl da sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip. Ani Çelik Arevyan, Canan Dağdelen, Canan Tolon, Derya Yücel, Ebru Yetişkin, Eda Kehale Argün, Ferda Dedeoğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Guido Casaretto, İnci Furni, İrfan Önürmen, İsmet Doğan, M. Wenda Koyuncu, Necmi Sönmez, Pınar Öğrenci ve Selim Bilen 2025 mezunlarının başvurularını değerlendirecek. BASE’te her yıl 1500’e yakın başvuru arasından seçici kurul değerlendirmesi ile yaklaşık 100 genç sanatçı adayının yapıtı sergileniyor. BASE 2025, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık ve ilgili bölümlerden 2025 yılında mezun olmuş/olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Özel veya zorunlu sebeplerle mezuniyeti Şubat 2026 yılında gerçekleşecek olanların başvuruları da değerlendirmeye alınacak.