Başay Okay'dan, Elçin Sangu'ya 'kölelik sözleşmesi' yanıtı

Oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda eski menajeri Başay Okay ile uzun yıllardır süren davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elçin Sangu - Başay Okay

Elçin Sangu'nun bu sözleri üzerine Başay Okay, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Başay Okay, şunları söyledi: Yaklaşık 10 yıldır hukuki süreç yaşadığımız, bir dönem menajerliğini yaptığım Elçin Sangu 'nun, kıymetli bir gazeteciye verdiği röportajda yer alan gerçek dışı ve manipülatif iddiaları üzerine bu açıklamayı yapmak gerekliliği doğmuştur: Oyunculuk eğitimi verme ve rol bulmak amacıyla birlikte çalışmaya başladığımız tarihten itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca kendisinden herhangi bir ücret talep etmediğim gibi, herhangi bir gelir elde etmedim. Hatta bu süreçte fotoğraf ve videolarını hiçbir ücret almadan çekip, yine hiçbir ücret almadan temel oyunculuk ve kamera oyunculuğu eğitimi verdim. O süreçte Sangu ile herhangi bir sözleşme imzalamadık. Aksine aramızdaki sözleşme, birlikte çalışmaya başladıktan 2 yıl sonra hiçbir zorlama olmadan imzalandı. Ve uzun soluklu fedakarane çalışma sonucunda bu kişiyi hepinizin tanıdığı, bildiği bir başrol oyuncusu haline getirdim. Bu gerçeği bizzat kendisi de daha önceki röportajlarında sıklıkla beyan etmiştir ve sektördeki herkes de bunu gayet iyi bilir. Ayrıca, Sangu’nun, benim üzerimden halen daha para kazanıyor demesi de tam bir manipülasyon ustalığıdır. Normalde Sangu’nun oyunculuğa başladığı dönemde Türkiye’de sadece Halit Ergenç ve birkaç kişinin yurt dışı satış haklarını elinde bulundurabildiği koşullarda, ben Sangu’nun yurt dışı satış haklarını da yapım sözleşmesine dâhil ettim. Kendisi benim aldığım cüz’i rakamlardan çok çok daha fazlasını halen daha kazanmaktadır. Dolayısıyla, ben Sangu sayesinde değil, Sangu benim yüzde bin menajerlik başarım sayesinde halen daha 'Kiralık Aşk' dizisinden para kazanmaktadır. Birlikte çıktığımız yolda, piyasada kendisine yer edinen ve tanınmış biri haline gelen Sangu, ünlülerin menajeri olarak anılan Gaye Sökmen'den teklif gelmesi üzerine, benden ayrılmak istemiştir. Hatta o dönemde benim çabalarım sonucunda bulunan reklam sözleşmelerini de bilerek imzalamamış, sonrasında çalışmaya başladığı Gaye Sökmen üzerinden benim bulduğum reklam sözleşmelerini yapmıştır. Sözleşmenin feshi için bana ihtar gönderen bir kişinin, “menajerim benden ayrılmak istedi” şeklinde beyanda bulunmasının tek sebebi, kamuoyunda kaybettiği ilgi ve değeri yeniden bulma çabasıdır. İtirazımız üzerine mahkemece anılan bilirkişinin yerine bir başka bilirkişi tayin edilmiştir. Sonuç olarak, her şeyde kendisine mağduriyet payı çıkaran Sangu, esasında çizmeye çalıştığı profilden çok farklı biri olup, hesabını veremeyeceği kişilerle işbirliği yaparak, hakkımı elde etmeme engel olmaktadır. Benim ise hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Tüm bunlara rağmen ben kendimi yine de hukukun üstünlüğüne teslim etmeyi tercih ediyorum. En önemlisi de, kemoterapi gördüğüm bu dönemde, bu tarz insanlardan kurtulduğum için de, kendimi şanslı olduğu kadar mutlu hissediyorum. Darısı bu tarz kişilere bulaşıp da canı yanmış herkesin başına. Sangu’nun iddia ettiğinin aksine, ortada bir kölelik sözleşmesi yoktur. Bunu İlk Derece Mahkemesi kararında açıkladığı gibi, bu kararı kaldıran İstinaf Mahkemesi de, aynı gerçeği tespit etmiştir. Buna rağmen Sangu’nun kölelik sözleşmesi var demesinin tek sebebi, kamuoyunu yanıltmak ve yargılamayı etkilemek istemesidir. Kendisini hakka ve hukuka riayet eden, her zaman etik davranan ve insani değerlere önem veren ve ancak hep mağdur edilen biri olarak gösteren Sangu’nun, özellikle İstinaf Mahkemesinde ve ayrıca İlk Derece Mahkemesi nezdinde göstermiş olduğu etik dışı çaba, esasında tüm bu değerlerin umurunda bile olmadığını, asıl olanın hakkın yerini bulması değil de kendi menfaati olduğunu göstermektedir. Gerçekten Sangu, mahkemede davayı kazanmamız üzerine, dosyanın İstinaf Mahkemesine gitmesinden sonra, MHP’li avukat Serdar Öktem'i tutmuş ve bu kişinin vekaletini istinaf aşamasında iken dosyaya sunmuştur. İstinaf aşamasında vekaleti sunulduğu için nüfuzlu olduğunu düşündüğümüz (ki Elçin Sangu’nun da aynı sebeple vekalet sundurduğu anlaşılmaktadır) Serdar Öktem’in Sinan Ateş cinayetinden tutuklanması üzerine, Serdar Öktem’i alelacele vekaletten azletmiş ve bu defa oyuncu sendikası avukatı Burhan Gün’ün vekaletini dosyaya sundurmuştur. Ayrıca Burhan Gün'ün tiyatrosunda oyunculuk yapan oyuncu sendikasından Emre Yetim'in imzasıyla sözde uzman görüşü alarak dosyaya sundurmuştur. İstinaf Mahkemesi’nin davanın kabulüne ilişkin kararı kaldırması üzerine de, işlevini tamamlayan Burhan Gün dosyadan çekilmiştir. Görüldüğü üzere, yıllarca dosyayı yürüten avukatının yanına İstinaf aşamasında başka avukatların vekaletini şeklen sundurarak yargılamaya etki etmeye çalışan, karanlık işbirlikleri yapan Elçin Sangu’nun, sonrasında kararın bozulduğunu ve yaşadığı mağduriyetin ortaya çıktığını iddia etmesi, mükemmel bir senaryodan ibarettir.