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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir yeni sezon mesaisine devam ediyor! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir yeni sezon mesaisini sürdürüyor!

        Yeni sezona hazırlanan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:43
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        Başakşehir yeni sezon mesaisine devam ediyor!
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        RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

        Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde bulunan Seefeld köyündeki kampın ikinci gününde, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Basına kapalı yapılan idmanda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

        Başakşehir, akşam gerçekleştireceği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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