Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 yenerken, 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Vedat Muriç’in 90+5. dakikada gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kart tartışma konusu oldu. 80. dakikada gördüğü kart sonrasında ligdeki Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Kosovalı golcü, mücadelede ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında çekecek. Bu yaşanan olay futbol camiasını ikiye bölerken Vedat'ın kırmızıyı bilerek görüp görmediği konusunda tartışmalar devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR GÜNDEME GETİRDİ AMA...

Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen'in haberine göre; bu konunun lige verilen arada da gündeme geldiği ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, devre arasında Kulüpler Birliği’nden ligin ikinci yarısı için öneriler isterken hazırlanan öneriler mail ortamında federasyona gönderildi. Başakşehir Kulübü’nün önerisinde “Kırmızı kart cezaları hangi organizasyonda görüldüyse o organizasyonda çekilsin (lig ise lig, kupa ise kupa)" yazıyordu. Ancak TFF’den yanıt bile gelmedi! Youtube yayınları dahil olmak üzere talimatlarda değişikliğe giden TFF, Kulüpler Birliği Vakfı’nın öneri dosyasının kapağını dahi açmazken, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yaşananlar yeni tartışmaları doğurdu.