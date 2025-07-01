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        Haberler Spor Transfer Başakşehir, Nuno da Costa'yı açıkladı! - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Nuno da Costa'yı açıkladı!

        Başakşehir FK, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:31
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        Başakşehir, Nuno da Costa'yı açıkladı!
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        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa’yı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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