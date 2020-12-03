Başakşehir belki skor anlamında Şampiyonlar Ligi’nde istediğini elde edemedi ancak futbol olarak hiçbirinden geride olmadığını gösterdi. Birçok büyüğün sıfır çektiği Şampiyonlar Ligi’nde şimdilik üç puanı var. Hem de Manchester United’ın, Paris Saint Germain’in bulunduğu bir grupta... Daha ne olsun. Belki klasik bir ifade olacak ama; sağlık olsun.