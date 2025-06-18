Başakşehir, Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.
Süper Lig’de sezonu 5’inci tamamlayan Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çekildi.
Turuncu-lacivertliler çekilen kuranın ardından Bulgaristan temsilcisi PFC Cherno More ile eşleşti.
İstanbul ekibi ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.